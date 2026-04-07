В Москве женщина выбросила из окна собаку

Нервный срыв закончился для жительницы Москвы тем, что она лишилась питомца. Об этом сообщает "Осторожно, Москва".

Инцидент произошел на северо-западе столицы. По данным Telegram-канала, женщина выбросила из окна седьмого этажа свою собаку. Спасти пострадавшее животное не смогли. Когда на место прибыли медики, женщина якобы заявила, что у нее произошел нервный срыв.

"Часть соседей утверждает, что она также была в нетрезвом состоянии", – сообщается в публикации.

Медики увезли хозяйку питомца в больницу. Известно, что квартиру, из которой выпало животное, россиянка снимает.

До этого в Усть-Каменогорске под окнами дома нашли щенка лабрадора. Местные жители отправились вместе с ним в ветклинику, но питомец не выжил.

Позже выяснилось, что собаку из окна пятого этажа выкинул владелец. Причиной якобы стало то, что щенок справлял нужду дома. Соседи возмутились, но мужчина вернулся с ножом.