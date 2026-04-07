Удушивший любовницу 70-летний российский пенсионер раскрыл свой мотив

Удушивший свою любовницу на Урале 70-летний пенсионер раскрыл свой мотив. Об этом сообщает Telegram-канал «Е1.RU».

По данным канала, все произошло 13 лет назад. Тогда фигурант, который на тот момент был женат, познакомился с женщиной-таксистом. Между ними завязались отношения. Спустя некоторое время после знакомства принадлежащий ей автомобиль был сожжен и тогда женщина решила купить новый. Она собрала крупную сумму денег, которую фигурант решил забрать себе под предлогом помощи в покупке.

Женщина отдала ему деньги, но обещанной машины она не получила, а возвращать ей деньги фигурант отказался. Тогда она пригрозила мужчине обратиться в полицию. После этого пенсионер расправился с потерпевшей. Затем он обмотал ее собачьей цепью, отвез к Северному пруду в Первоуральске и сбросил в воду. Пострадавшую нашли рыбаки через несколько дней. Ее смогли опознать только по одежде.

