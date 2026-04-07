Бывший глава курского правительства Алексей Дедов осужден за взятки на 17 лет

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего вице-губернатора и председателя правительства Курской области Алексея Дедова к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 миллионов рублей за взяточничество при строительстве линий обороны. Вместе с ним осужден посредник Дмитрий Шубин: ему назначено 8 лет строгого режима и 388 миллионов рублей штрафа.

© Российская Газета

Алексей Дедов получил самый суровый срок за коррупцию во время строительства курских фортификационных сооружений. Ему также запрещено в течение 12 лет заниматься исполнять обязанности связанные с хозяйственно-распорядительными функциями. Кроме того, с экс-чиновника взысканы 20,9 миллиона рублей, полученные от в качестве взяток.

Накануне 14 лет колонии и 400 миллионов рублей штрафа получил его бывший начальник Алексей Смирнов. Но прокуратура хотела для него 15 лет и 500 миллионов штрафа.

Алексея Дедова гособвинение уже просило посадить в колонию строгого режима на 19 лет и оштрафовать на те же 500 миллионов рублей.

Преступления при этом обоим экс-чиновникам вменяются одинаковые. По данным следствия, они получили более 20,9 миллиона рублей от компаний "Стройтехногрупп" и "Евроклимат 2 000" (12,9 миллиона) и "КТК сервис" (8 миллионов).

Деньги в том числе передавал посредник Дмитрий Шубин, для которого прокуратура запросила 9 лет колонии строгого режима и штраф в 388,5 миллиона рублей.

Судебный процесс над Алексеем Дедовым наблюдавшие за ним куряне назвали самым эмоциональным. Бывший чиновник не сдерживал слез уже на заседаниях суда, где рассматривалась мера пресечения для него.

Он не раз повторял: раскаивается, просит прощения у всех, кому мог навредить вольно или невольно, а также все вспоминал о своей супруге и семье в целом, отмечая, что в нем нуждаются находящиеся на его попечении мать и теща, а без его участия и поддержки всем родственникам будет очень и очень сложно.

"Это моя вина, я постарался сделать единственное, что мог, это сказать правду, сотрудничать, помочь следствию, суду разобраться до конца", - заявил в последнем слове Алексей Дедов.

При этом, помимо коррупционных схем, бывший вице-губернатор раскрыл и принципы отбора подрядчиков для возведения линий обороны в курском приграничье. Сделал он это, выступая в качестве свидетеля по делу против экс-руководства АО "Корпорация развития Курской области" (КРКО).

Алексей Дедов рассказал, что компании отбирались из числа работающих регионе и согласовывались на уровне оперативного штаба. По его словам, повлиять на решение десятков его участников было нереально, при этом строительство начинали с аванса в 80 процентов, но без четкого задания и плана. И случаи, когда те же блиндажи приходилось переделывать не раз и не два, тоже имели место.

Адвокат Алексея Дедова, в свою очередь, акцентировал внимание суда на подчиненном и зависимом положении своего подзащитного: по версии защиты, экс-чиновник был вынужден следовать указаниям непосредственного начальника Алексея Смирнова. В свою очередь, Смирнов утверждал, что подчинялся Роману Старовойту, так как коррупция началась еще во время его губернаторства (Старовойт ушел с должности главы региона в 2024 году и стал министром транспорта РФ, а в июле 2025 года был найден застреленным - уже после задержания Алексея Смирнова и своей отставки).

Алексей Дедов снова и снова говорил о раскаянии и попросил суд назначить наказание, которое позволит ему "остаться человеком", помянув, что "повинную голову и меч не сечет".

Дмитрий Шубин также признал вину. Он отметил, что взятки передавал от своего кума - некоего В. Г. Головченко, фамилия которого не раз звучала и на заседаниях по делу Алексея Смирнова. Дмитрий Шубин заявил, что Головченко был главным свидетелем обвинения.

- Я был для него нужным и полезным кумом, которого, как оказалось, можно "кинуть", - пояснил подсудимый.

По словам Шубина, он вложил в фирму друга крупную сумму денег, но тот их не вернул, а теперь все дошло и вовсе до уголовного дела.

Тем временем

В Курске также завершается рассмотрение дела о хищении как минимум 25,4 миллиона рублей на стройке оборонительных сооружений против главы компании-подрядчика ООО "Кремень" Игоря Ругаева. Суд уже удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Показания против бизнесмена давал и Алексей Дедов. Сам Игорь Ругаев заявил, что на самом деле он в этой ситуации потерпевший, так как с ним не рассчитались по строительству и не компенсировали расходы на защиту от атак ВСУ.

Нынешний курский губернатор Александр Хинштейн заявил, что число дел о коррупции на стройке линий обороны еще будет расти. По его словам, приговоры экс-руководству региона - "жирная, но не финальная точка" в ситуации.

Кто еще осужден за хищения средств при строительстве курских линий обороны

Ленинский райсуд Курска выносит приговоры подрядчикам и заказчикам по делам о хищениях бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной с конца 2025 года.

Самый статусный осужденный - бывший губернатор Алексей Смирнов, которому назначено 14 лет колонии строгого режима и 400 миллионов рублей штрафа. У него также конфискованы полученные в качестве взяток 20,9 миллиона рублей и отобрано звание заслуженного работника ЖКХ. Экс-глава региона признал вину, но еще не решил, будет ли обжаловать приговор.Среди бизнесменов наиболее суровые приговоры вынесены главе ООО "Торговый дом Курск" Денису Федорову и руководителям ООО "Энергосистемы" Максиму Воронину и Владимиру Коноплеву.

Их признали виновными в хищении 141,7 миллиона рублей, выделенных заказчиком работ АО "Корпорация развития Курской области". Денису Федорову, который не признал вину, назначено 10 лет колонии общего режима и штраф в 3,5 миллиона рублей, частично сознавшимся Максиму Воронину и Владимиру Коноплеву - по 9 лет и по 3,2 миллиона рублей штрафа. Федоров ранее работал в Ивановской области и был связан с экс-руководителем КРКО Владимиром Лукиным, который после переезда в Курск и подтянул партнера в качестве субподрядчика на стройке линий обороны.

Глава региона Александр Хинштейн заявил, что это изначально был "масштабный бизнес-проект" по хищению средств. Согласно судебной картотеке, приговор осужденные пока не обжаловали.Осуждены и руководители КРКО, которая выступала оператором и заказчиком работ. Глава Корпорации Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов получили девять, восемь и семь лет колонии общего режима, а также 900, 700 и 600 тысяч рублей штрафов за хищения 152,8 миллиона рублей. В рамках этого же разбирательства на восемь с половиной лет со штрафом в 800 тысяч рублей в колонию отправлен глава компании-подрядчика "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Все четверо вину не признали и обжаловали наказание.Гендиректор еще одного подрядчика ООО "Сиэми" Виталий Синьговский за хищение тех же 152,8 миллиона рублей получил четыре года общего режима. Он признал вину, чем и объясняется столь мягкий приговор.

Обжаловать его осужденный не стал.За те же деяния на пять с половиной лет в колонию общего режима был отправлен экс-депутат облдумы Максим Васильев. Он признал вину и заявил о желании отправиться на СВО. Как считается, именно Васильев фактически контролировал работу компаний "КТК Сервис" и "Сиэми". Защита бизнесмена обжаловала приговор, не отрицая вины, но считая наказание слишком суровым. Облсуд оставил решение первой инстанции в силе.Владимир Лукин, Максим Васильев, Игорь Грабин, Снежана и Владислав Мартьяновы, Денис Федоров, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин, а также ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый дом Курск", ООО "Энерго Рессурс", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг" и ООО "Энергосистема" также должны солидарно выплатить государству 4,1 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по стройке линий обороны. Ответчики пытались оспорить долг, но решение Ленинского райсуда устояло в апелляционной инстанции. Долг Владимира Лукина уже превысил 4,3 миллиарда за счет исполнительского сбора и госпошлины.