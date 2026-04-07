Двое рабочих погибли на стройплощадке в Москве

Двое рабочих погибли в результате падения строительных материалов с высоты на стройплощадке в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Трагедия произошла на территории строительной площадки на улице Верейская.

«На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Максим Фурсов», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

