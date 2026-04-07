В России призвали изменить закон после убийства учителя в Прикамье

Учитель информатики, председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаила Богданов в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с нападением девятиклассника на учительницу в Добрянке. Эксперт допустил, что преступление могло быть спровоцировано извне — например, через влияние радикальных групп в интернете. Он призывал следствие тщательно изучить эту версию.

Не стоит исключать, что подростка могли спровоцировать извне — например, через радикальные группы в интернете. Следствию стоит рассмотреть версию, согласно которой преступление носило спланированный характер и фактически могло быть терактом. Если эта гипотеза подтвердится, действия нападавшего должны квалифицироваться по соответствующей статье — и тогда ему грозит пожизненное заключение, что в данном случае было бы справедливо. Михаил Богданов Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», учитель информатики

Вместе с тем Богданов на фоне трагедии указал на серьёзные пробелы в законодательстве: школы и полиция практически не имеют инструментов для работы с проблемными подростками до совершения ими тяжких преступлений. По его словам, система профилактики разрушена, а возможности изоляции потенциально опасных детей отсутствуют.

«Действующее законодательство практически не даёт школе и полиции инструментов для работы с проблемными подростками до совершения ими тяжких преступлений. Отчислить такого ученика нельзя без его согласия и согласия родителей. Перевести в спецшколу — тоже, пока он не нарушил закон серьёзно. В результате профилактика невозможна: мы не можем изолировать потенциально опасных детей на ранних стадиях, хотя признаки девиантного поведения могут быть очевидны уже давно», — сказал Богданов.

Специалист добавил, что существующая сеть спецшкол не справляется с задачей: их слишком мало, и туда попадают только уже осуждённые дети. Он предложил наделить школы дополнительными полномочиями и ввести механизм принудительного перевода в специализированные учреждения для подростков с девиантным поведением — даже без согласия родителей.

«Система спецшкол фактически разрушена: на всю страну их всего около 30–32, и туда попадают только осуждённые дети. Это значит, что мы не можем вовремя изолировать подростков с опасным поведением — даже если комиссия по делам несовершеннолетних уже вынесла соответствующие решения. Мы с коллегами разработали законопроект, который позволит переводить таких детей в специализированные учреждения принудительно — без согласия родителей и самого подростка. Обычная школа не способна обеспечить безопасность учителей и учеников в случаях, когда речь идёт о физически опасных детях. Законодательство нужно доработать, чтобы закрыть этот пробел», — заключил специалист.

