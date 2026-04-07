Бывшему замдиректора Росгвардии ужесточили наказание по делу о хищениях

Второй Западный окружной военный суд ужесточил наказание бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко, осужденному за мошенничество в особо крупном размере. Он пробудет в колонии восемь лет и шесть месяцев. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил судья Второго Западного окружного военного суда.

— Суд постановил изменить приговор Московского гарнизонного военного суда в отношении Сергея Милейко с семи лет на восемь лет шесть месяцев колонии, с запретом занимать должности в органах государственной власти на три года, оставить штраф в размере 880 тысяч рублей, — передает слова судьи ТАСС.

Милейко осужден за мошенничество в особо крупном размере с госконтрактами для нужд Росгвардии. Также в деле фигурировал бывший руководитель компании «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов. Изначально он был осужден на 6,5 года, однако теперь ему тоже ужесточили наказание. Он пробудет в колонии восемь лет, а также должен будет выплатить штраф на сумму 800 тысяч рублей.

В конце января этого года Московский военный гарнизонный суд освободил от наказания бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Это было связано с зачетом сроков задержания, применения мер пресечения, отбытия наказания в виде лишения свободы и исполнения дополнительных наказаний в виде штрафов. Тогда мужчину освободили из-под стражи в зале суда.