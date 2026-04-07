В Липецке мужчина пытался разнять драку и получил удар ножом

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на прохожего. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, вечером 4 апреля 2026 года на улице Водопьянова произошел конфликт между группой нетрезвых несовершеннолетних и молодыми людьми. В ходе ссоры подросток нанес ножевые ранения 45-летнему мужчине, который пытался разнять дерущихся.

Пострадавший госпитализирован. Юношу удалось задержать, на допросе он признал вину и указал место, куда выбросил орудие преступления. Возбуждено уголовное дело, подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

