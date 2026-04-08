Стало известно, когда суд огласит приговор экс-замминистра обороны РФ Попову

Приговор бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову военный суд огласит 10 апреля.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

«Оглашение приговора состоится 10 апреля, в 15:00», — говорится в сообщении.

В Главной военной прокуратуре РФ считают экс-заместителя министерства обороны России создателем организованной преступной группы по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». По информации ведомства, на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что следственные действия по делу завершены. Попову были предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ, включая получение взятки, мошенничество, превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконное хранение оружия.

Сам Попов отверг обвинения в должностных преступлениях, мошенничестве в особо крупном размере и других коррупционных нарушениях.