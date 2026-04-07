$78.7391

Российский вице-губернатор отказался от поместья за миллиард рублей

Lenta.ruиещё 16

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка отказался от права на поместье, построенное за один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

© РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, роскошная усадьба была оформлена на подконтрольное лицо. Ее стоимость оценивается в миллиарды рублей. Во время обыска в его поместье нашли большие суммы наличных денег — 4 миллиона долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей.

Андрей Коробка обвиняется в хищении 150 миллионов рублей путем мошенничества. Во вторник, 7 апреля, Ленинский районный суд Краснодара рассматривает иск Генеральной прокуратуры России об обращении имущества его семьи в размере 10 миллиардов рублей в доход государства. Генпрокуратура также требует отстранить чиновника от должности.

Вице-губернатора Кубани уже отправили под стражу.