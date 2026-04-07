Появилось видео с задержанным замглавы Анапы

Появилось видео с задержанной замглавы Анапы, обвиняемой в превышении полномочий. Ролик публикует пресс-служба Следственного комитета России.

На кадрах запечатлен допрос фигурантки. О ее задержании стало известно во вторник, 7 апреля. Как отметили в ведомстве, ущерб от действий фигурантки дела оценивается в 65 млн рублей.

Как говорится в материалах следствия, в течение нескольких лет — с ноября 2022 года по декабрь 2025 года замглавы администрации давала указания директорам 85 муниципальных учреждений на закупку охранных услуг у одного поставщика и контролировала исполнение ее указаний. Таким образом она устраняла конкурентов, ставя в привилегированное положение одну охранную фирму.

27 марта стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Сочи трех чиновников администрации, среди них — вице-мэр города.

В рамках проверки на причастность к противоправным действиям задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.