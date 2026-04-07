Напавшему на учительницу в Пермском крае назначили психиатрическую экспертизу
Подростку, напавшему на учительницу у школы в Пермском крае, назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.
Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении ведомства в MAX.
Ранее Следственный комитет опубликовал кадры допроса 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве преподавательницы.