Против вице-губернатора Кубани Коробки возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.
Об этом заявил представитель Генпрокуратуры в суде, передаёт ТАСС.
«Приложена копия постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Николаевича Коробки», — сообщил он при рассмотрении антикоррупционного иска.
Речь идёт о деле об обращении в доход государства имущества чиновника и аффилированных лиц.
Ранее сообщалось, что кадастровая стоимость активов, фигурирующих в иске к Коробке, превышает 10 млрд рублей.