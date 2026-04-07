Против вице-губернатора Кубани Коробки возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.

Об этом заявил представитель Генпрокуратуры в суде, передаёт ТАСС.

«Приложена копия постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Николаевича Коробки», — сообщил он при рассмотрении антикоррупционного иска.

Речь идёт о деле об обращении в доход государства имущества чиновника и аффилированных лиц.

Ранее сообщалось, что кадастровая стоимость активов, фигурирующих в иске к Коробке, превышает 10 млрд рублей.