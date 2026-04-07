Звезды шоу-бизнеса задержаны в ходе антинаркотической операции

В Стамбуле прошла очередная масштабная антинаркотическая операция, в результате которой были задержаны не уличные торговцы, а представители турецкой богемы. Как сообщает телеканал NTV, утром во вторник правоохранительные органы задержали как минимум девять известных представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии. В числе задержанных оказались актеры, популярные певицы, модельеры и музыкальные продюсеры, чьи имена до сих пор ассоциировались у публики с глянцем и успехом.

Список фигурантов резонансного дела читается как афиша престижного фестиваля. В участки были доставлены актер Ибрагим Челиккол, знакомый российскому зрителю по сериалам «Дом, в котором ты родился» и «Полет птицы», а также популярные поп-исполнительницы Симге Сагын, Мелек Моссо, Бенгю. Кроме того, в числе задержанных оказались музыкант Мустафа Джеждели, известный модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и музыкальный продюсер Илькай Сенджан. Все они подозреваются в совершении тяжких преступлений — незаконном употреблении, хранении и даже распространении наркотических средств.

Эта операция стала очередным звеном в цепочке системных мер турецких властей по очищению крупных городов от наркоугрозы. Последние несколько месяцев Стамбул регулярно становится ареной громких задержаний, причем в поле зрения полиции все чаще попадают не маргиналы, а представители «золотой молодежи» и творческой элиты. Турецкое правительство, похоже, решило нанести удар по спросу на наркотики, демонстрируя, что высокий статус и известность не являются иммунитетом от закона.

Наиболее ярким прецедентом до сегодняшнего дня был февральский случай, когда стамбульский суд наложил арест на роскошный пятизвездочный отель Bebek, расположенный на живописном берегу Босфора. По данным полиции, это заведение было не просто гостиницей, а местом проведения закрытых вечеринок для представителей местной элиты, где в комфортных условиях употреблялись запрещенные вещества.

Правоохранительные органы не раскрывают всех деталей операции, однако, судя по масштабу и статусу задержанных, полиция располагала оперативной информацией о причастности этих лиц к наркотрафику или организованному потреблению. В ближайшее время задержанные предстанут перед судом, где им будут официально предъявлены обвинения. Турецкие силовики продолжают расследование.