В Бурятии задержали подозреваемого в хищении денег вдовы бойца СВО

Правоохранители задержали в Бурятии 19-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 8,5 млн рублей у вдовы участника спецоперации, сообщили в региональном МВД.

С 39-летней женщиной связались якобы по вопросу государственной награды за погибшего супруга, после чего ей звонили «сотрудники» портала Госуслуг и Центробанка, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ее убедили, что у нее есть проблемы со счетами.

По указаниям злоумышленников пострадавшая сняла деньги со счета и перевела их на реквизиты аферистов, а затем через разрешение органов опеки и попечительства обналичила 7 млн рублей, принадлежащие детям, и передала их посыльному.

Остальные наличные она перечислила через несколько отделений разных банков. Только после просьбы оформить кредит женщина посоветовалась с родственницей и обратилась в полицию.

Курьером оказался 19-летний житель Братска. Его задержали, потом доставили в Улан-Удэ для следственных действий.

Задержанный признался, что нашел подработку в мессенджере, получил от кураторов оплату такси до дома жертвы, забрал деньги, отвез их в Красноярск неизвестному посреднику и оставил себе 180 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

