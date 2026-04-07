Замглавы Анапы обвиняется в превышении должностных полномочий

Заместитель главы Анапы обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

"Заместителю главы муниципального образования город-курорт Анапа предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункты "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, ущерб от действий фигурантки дела оценивается в 65 млн рублей.

Как говорится в материалах следствия, в течение нескольких лет - с ноября 2022 года по декабрь 2025 года замглввы администрации давала указания директорам 85 муниципальных учреждений на закупку охранных услуг у одного поставщика и контролировала исполнение ее указаний. Таким образом она устраняла конкурентов, ставя в привилегированное положение одну охранную фирму.

27 марта стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Сочи трех чиновников администрации, среди них - вице-мэр города. В рамках проверки на причастность к противоправным действиям задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец (на фото слева), директор правового департамента Роман Рябцев (в центре) и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов (справа). Задержанные стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве.