Стало известно, какое наказание может грозить школьнику, убившему учительницу

17-летнему ученику, напавшему на педагога в Добрянке, грозит до десяти лет лишения свободы, рассказал «Абзацу» адвокат Вадим Багатурия. Изначально подросток будет находиться в СИЗО.

По словам эксперта, суд, скорее всего, направит его в воспитательную колонию. Однако есть важный нюанс: поскольку молодому человеку уже 17 лет, а с 18 наступает совершеннолетие, уже с 19 лет его могут перевести в колонию общего режима. «Такие у него перспективы», пояснил адвокат.

Напомним, что утром 7 апреля в школе №5 Добрянки девятиклассник нанес несколько ножевых ранений своей учительнице русского языка и литературы Олесе Багуте. Женщина скончалась в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Задержанный — второгодник, состоявший на учете в полиции, подтвердил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов. По данным Mash, подросток всегда вел себя странно: матерился на педагогов, демонстрировал неподобающее поведение на уроках, почти ни с кем не общался. Его оставляли на второй год и не допустили к ОГЭ. Из увлечений — бокс. SHOT добавляет, что ранее ученик угрожал бывшей однокласснице, однако в школе эти угрозы называли «шутками».