Задержанный за убийство учителя школьник объяснил свой поступок

Школьник, задержанный за убийство педагога в Пермском крае, заявил на допросе, что учительница его «гнобила». Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Напомним, что утром 7 апреля в школе № 5 Добрянки девятиклассник нанес несколько ножевых ранений своей учительнице русского языка и литературы Олесе Багуте. Женщина скончалась в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Нападавшего задержали. Предварительно, у школьника были проблемы с учебой, а мотивом стал недопуск подростка к экзаменам. Глава Добрянского округа Дмитрий Антонов заявлял, что подозреваемым является второгодник, состоявший на учете в полиции. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об убийстве и халатности.