У осужденного высокопоставленного следователя изымут имущество на десятки миллионов

Генпрокуратура потребовала изъять имущество на 75 миллионов рублей у приговоренного к 18 годам колонии главы Следственного управления по Северо-Западному административному округу Москвы Сергея Ромодановского. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, у осужденного и членов его семьи нашли имущество на сумму свыше 75 миллионов рублей. В том числе два жилых помещения, оформленных на мать супруги Ромодановского, и одно нежилое, оформленное на ее отца. В доход государства хотят изъять и иномарку Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 4 миллиона 250 тысяч рублей.

Ранее у него также обнаружили 21 экземпляр элитных часов на сумму свыше 13 миллионов рублей.

26 января 235-й гарнизонный военный суд приговорил Ромодановского к 18 годам колонии строгого режима. Экс-следователя также оштрафовали на 109,9 миллиона рублей и лишили звания «майор юстиции».