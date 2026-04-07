Россиянин отомстил бывшей девушке и облил ее машину кислотой
Жительница Камчатки выплеснул кислоту на капот машины бывшей возлюбленной за то, что она закидала яйцами его автомобиль. Об этом сообщает краевая прокуратура.
По данным следствия, обвиняемый решил отомстить бывшей возлюбленной и облил кислотой ее машину. До этого девушка забросала яйцами дверь его квартиры и машину. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества. 31-летнему фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.
До этого в Урюпинске мужчина из ревности пытался сжечь машину бывшей жены. Пьяный мужчина приревновал бывшую жену и решил отомстить. Он взял пустую стеклянную бутылку, наполнил ее горючей жидкостью, подошел к машине, установил бутылку на капот, поджег и скрылся. Однако мать потерпевшей увидела возгорание из окна и сообщила дочери. Женщина выбежала на улицу и самостоятельно потушила огонь.