Ученики рассказали о погибшей в Добрянке учительнице

Возле пятой школы в Добрянке - гвоздики: сегодня утром на входе в учебное заведение девятиклассник несколько раз ударил ножом педагога, женщина скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Ученики рассказали корреспонденту "РГ" о погибшей учительнице русского языка и литературы Олесе Багуте. По их словам, она была очень добрым и отзывчивым человеком. Заниматься у нее всегда было интересно. При этом никто из них не помнит, чтобы она когда-либо повышала голос на школьников.

О конфликте с учащимся школы, который набросился на нее с ножом, говорят коротко - она не допустила его до экзамена. О самом нападавшем говорить не хотят, поясняя при этом, что знают его давно.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве и халатности. С подростком работают правоохранительные органы.