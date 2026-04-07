Американского рэпера Offset ранили во время стрельбы у казино

Основатель американской группы Migos и рэпер Offset получил огнестрельное ранение в результате конфликта у отеля и казино Seminole Hard Rock во Флориде. Об этом сообщил его представитель.

© Вечерняя Москва

По его словам, исполнитель был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Рэпер находится под наблюдением врачей.

В полиции уточнили, что инцидент произошел 6 апреля около 19:00 по местному времени на парковке. Пострадавший получил ранения, не угрожающие жизни. Правоохранители задержали двух человек, расследование продолжается.

По данным очевидцев, незадолго до происшествия музыкант общался с поклонниками у входа в отель, фотографировался и разговаривал по телефону, передает Daily Mail.

Другого участника группы Migos Takeoff застрелили в Хьюстоне после ссоры из-за игры в кости в 2022 году. Инцидент произошел на закрытой вечеринке, где исполнитель был вместе со своими друзьями. Встретившись с ними, Takeoff отправился праздновать день рождения Джаза Принца, сына певца Джеймса Принца. После завершения мероприятия между рэпером и одним из посетителей началась ссора, которая закончилась перестрелкой и смертью Takeoff.