Жители российского города пожаловались на атакующих прохожих подростков

Жители Уфы пожаловались на атакующих прохожих агрессивных подростков. Россияне пояснили, что несовершеннолетние также хулиганят в расселенном доме на улице Карла Маркса в центре города. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

Как отметили жители, компании внутри здания, которое признано аварийным, бьют стекла и всячески развлекаются.

Горожане также отметили, что подростки сбрасывают предметы с высоты четвертого этажа. Кроме того, они распылили перцовый баллончик в лицо человеку, который решился их остановить. Школьники не скупятся на оскорбления. Уфимцы написали заявление в правоохранительные органы.

В МВД по Башкирии пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на троих подростков, которые без причин избивают людей.