Второе дело возбудили по факту нападения российского школьника с ножом на учительницу

В Пермском крае по факту нападения 17-летнего ученика девятого класса с ножом на учительницу возбудили второе уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном аппарате Следственного комитета России.

Следователи расследуют уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и статье 293 УК РФ («Халатность»). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что следователи переквалифицировали дело о нападении на учительницу в школе в Добрянке в Пермском крае. Сначала дело возбудили по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). После смерти пострадавшей дело переквалифицировано на статью 105 УК РФ («Убийство»).