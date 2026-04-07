Допрос изрезавшего учительницу в Добрянке в Пермском крае 17-летнего школьника попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Zvezdanews.

На видео показано, как правоохранитель общается с подозреваемым.

Первые минуты после нападения российского школьника на учительницу попали на видео

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего следователи возбудили второе уголовное дело. Сейчас расследование идет по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и статье 293 УК РФ («Халатность»). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.