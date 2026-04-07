Погибший из-за удара ВСУ ребенок вчера отпраздновал день рождения

Во Владимировской области мальчик, погибший из-за удара ВСУ, за день до трагедии отпраздновал свой день рождения, рассказала глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова.

Кузнецова написала на своей странице в соцсети, что «погибли люди, …мальчик, накануне отметивший свой 12-й день рождения», Киевский режим, по ее словам, жестоким ударом вновь подтвердил, что цель ВСУ - мирные жители.

Во Владимирской области ночью украинский беспилотник попал в двухквартирный жилой дом. Губернатор Александр Авдеев уточнил, что в результате этого погибли двое взрослых и 12-летний ребенок.

Пострадала также пятилетняя девочка - она получила ожоги. В данное время она находится у родственников.