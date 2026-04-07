Что известно о нападении школьника на учительницу в Пермском крае

В городе Добрянка Пермского края 17-летний ученик нанес ножевые ранения педагогу, сообщает «Известия» со ссылкой на губернатора региона. Женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Как произошло нападение

В школе проходил «День здоровья» — утром на улице детей выстроили на общую зарядку, передает Mash. Подросток поджидал на крыльце своего классного руководителя — 55-летнюю учительницу русского языка и литературы. Когда женщина вышла, он несколько раз ударил ее ножом в шею, спину и живот, после чего скрылся. Нападавший задержан полицией, уточняют «Известия».

Кто напал на учителя

Задержанный — второгодник, состоявший на учете в полиции, подтвердил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов. По данным Mash, подросток всегда вел себя странно: матерился на педагогов, демонстрировал неподобающее поведение на уроках, почти ни с кем не общался. Его оставляли на второй год и не допустили к ОГЭ. Из увлечений — бокс.

Shot добавляет, что ранее ученик угрожал бывшей однокласснице, однако в школе эти угрозы называли «шутками».

Что происходит после нападения

Ранение получила завуч, она находилась в тяжелом состоянии, писали «Известия». Позже глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что, несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось. Он выразил соболезнования родным.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Глава округа заявил, что других пострадавших нет, ученикам ничего не угрожает. Занятия решено не прерывать — обе смены будут учиться по обычному расписанию. С детьми работают психологи и правоохранители.