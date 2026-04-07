«Путин не простил». Военкоры отреагировали на уголовное дело экс-зама Шойгу

Военные корреспонденты и эксперты отреагировали на дело против Руслана Цаликова

5 марта Следственный комитет России официально сообщил о задержании Руслана Цаликова, бывшего первого заместителя министра обороны. По данным следствия, в период с 2017 по 2024 год он возглавлял преступное сообщество, участники которого занимались хищением бюджетных средств. Помимо этого, Цаликову инкриминируются растрата, легализация преступных доходов и получение взяток. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Новость вызвала бурную реакцию в патриотическом и военном сегменте Telegram.

Известный военкор Александр Сладков отреагировал с иронией, отметив, что не будет комментировать ситуацию, чтобы вновь не столкнуться с критикой за прошлые разногласия с прежним руководством военного ведомства:

«Атас! Руслана Хаджисмеловича задержали! Я имею в виду экс-замминистра обороны России Цаликова. Даже комментировать не буду, а то меня очень часто ругали за то, что я был “не очень согласен” с прежней командой управления МО РФ. Не со всеми, конечно, далеко не со всеми, но… Вдруг опять поругают по инерции».

Телеграм-канал «Рыбарь», который ведёт бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук, обратил внимание на масштаб полномочий Цаликова. По мнению авторов канала, его зона ответственности охватывала финансовый контроль, аудит, информационную политику и административно-хозяйственный блок. При этом канал отмечает, что к другим ключевым фигурам прошлого руководства, например, к Татьяне Шевцовой, также были вопросы, но спектр тем, которые могут всплыть на допросах Цаликова, гораздо шире.

Канал «Военный осведомитель» подчеркнул тесную связь Цаликова с экс-министром Сергеем Шойгу, с которым он прошёл путь от МЧС до Минобороны. Авторы намекают, что следствие может не остановиться на одной фигуре:

«Цаликов являлся ближайшим соратником бывшего министра обороны Сергея Шойгу, пройдя с ним рука об руку путь от МЧС в 1994 году до Министерства обороны в 2024 году, которое те покинули также вместе. Остался всего один маленький шаг».

Военкор Александр Коц был более категоричен и жёсток в формулировках. Он связал хищения с периодом проведения специальной военной операции:

«То есть, как полагает СК, он воровал и во время войны. А за это надо автоматически пришивать “госизмену”».

Военный аналитик Сергей Колясников (Zergulio) назвал задержание Цаликова праздником как для фронта, так и для тыла, подчеркнув его исключительное влияние в структуре Минобороны в прошлом:

«Сегодня на фронте будет праздник. И в тылу тоже. Потому что именно Цаликов в Минобороны был царем и богом. В сравнении с ним Тимур Иванов — школьник».

Военный блогер Кирилл Фёдоров выразил удовлетворение итогами расследования, напомнив о своей многолетней борьбе с коррупцией в прежнем составе военного ведомства:

«Вы не представляете, сколько лет я ждал, чтобы поздравить СК с этим делом. <…> я рад, что те, кто тогда воровал и отдавал приказы меня заткнуть, <…> потихоньку садятся в “батальон Лефортово”. <…> Дальше — больше».

Напомним, бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова поместили под домашний арест. Такое решение связано с состоянием его здоровья, которое не позволяет содержать его в следственном изоляторе, сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, у Цаликова диагностировано заболевание, входящее в официальный перечень тяжёлых болезней, при которых подозреваемых и обвиняемых не могут содержать под стражей. В этот список входит более 50 различных заболеваний и их групп, включая онкологические, инфекционные, болезни крови и эндокринной системы. Какое именно заболевание у Цаликова — не раскрывается.