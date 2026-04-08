На одну из башен «Москвы-Сити» планировалось нападение

Одна из башен «Москвы-Сити» была первоначальной целью, на которую исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» планировали нападение. Однако ее сочли неподходящей целью для террористического акта, в итоге для атаки был выбран концертный зал в Красногорске, рассказал ТАСС один из участников суда.

«Первоначально [исполнителям] скидывали адрес здания "Москвы-Сити" для оценки, но они посчитали его неподходящим. Затем Сайфулло [псевдоним куратора, который объявлен в розыск, так как скрывается от следствия за пределами РФ] указал в качестве цели "Крокус"», — отметил собеседник агентства.

Организаторы теракта в "Крокусе" планировали второе нападение в Москве

Второй теракт в Москве планировалось провести в тот же день одновременно с терактом в «Крокусе». Согласно плану, он также должен был унести жизни большого количества людей.