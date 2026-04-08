Установлена личность изрезанной в Москве женщины

Установлена личность женщины, найденной возле дома с ножевыми ранениями.

Женщина, найденная мертвой с ножевыми ранениями возле дома на улице Лобачевского, проживала в этом же доме и была замужем за успешным бизнесменом.

Как стало известно «МК», погибшей было 35 лет. Неля А. вышла замуж за предпринимателя в области энергетики в 2023 году. Дама была обеспеченной, часто ездила отдыхать за границу и посещала дорогие магазины. Также она увлекалась эзотерическими практиками.

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.