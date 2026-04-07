В Пермском крае первые минуты после нападения 17-летнего девятиклассника на учительницу попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

На видео показано, как реанимобиль подъехал к зданию школы и из него выбежали врачи с носилками.

По данным канала, после нападения на учительницу юноша пытался напасть на одноклассников, угрожал им ножом, кричал, обещая добраться до каждого.

Ранее сообщалось, что подросток с кухонным ножом несколько раз ударил педагога в спину и грудь. Пострадавшую госпитализировали в ранимацию. В результате женщина не выжила.