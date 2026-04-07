Коллеги рассказали об учительнице из Добрянки, убитой девятиклассником

Убитая школьником в Пермском крае учительница Олеся Багута считалась профессионалом высочайшего уровня и приветливым человеком. Таким мнением с "РГ" поделились коллеги погибшей.

"Олеся Петровна - чистой души человек, всегда приветливая и добрая, - рассказала нам одна из сотрудниц школы № 5. - Мне кажется, она даже кричать и ругать не умела".

Педагог отличалась не только личными, но и профессиональными качествами: Олеся Багута всегда заботилась об учениках из своего класса, заявляла лучших на предметные олимпиады.

Ранее сообщалось, что Олеся Багута была ярким представителем известной педагогической династии.

Напомним, Олеся Багута была смертельно ранена своим учеником на входе в школу №5 в Добрянке. Пострадавшую экстренно доставили в клинику, но врачи не смогли ее спасти.

Напавший на педагога ученик сам сдался полиции, против него возбуждено уголовное дело. Работникам школы юноша всегда казался тихим и замкнутым, в то же время он состоял на учете в полиции.