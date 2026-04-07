Установлена причина обрушения дома после потопа в Махачкале

Для выяснения обстоятельств падения трехэтажного дома после сильного наводнения была создана специальная экспертная комиссия. Первые результаты ее работы озвучил минстрой Дагестана.

"Основная причина обрушения - несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Дополнительным фактором послужило подтопление территории в ввиду непроходимости водопропускного канала, проходящего через проспект Акушинского. Отсутствие пропускной способности канала обусловлено его закрытием в районе Цумадинского рынка", - сообщили в минстрое республики.

В настоящее время проводится технический мониторинг состояния четырех расположенных рядом многоэтажных домов, находящихся под угрозой обрушения.

В данном микрорайоне ряд объектов возведен непосредственно в русле реки, что кардинально изменило ее естественный ландшафт и гидрологический режим. Это создает постоянную угрозу подтопления, отметили в министерстве.

Трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за подтопления 5 апреля. Пострадавших нет, жильцы вовремя покинули обваливающееся здание.

Возникла угроза обвала еще трех многоэтажных домов, их жителей пришлось эвакуировать. Всего из зданий эвакуированы около 300 жильцов. Им предоставлены места в пунктах временного размещения.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов связал обрушение домов с хаотичной нелегальной застройкой. Он отметил, что часть многоквартирных домов на улице Айвазовского была построена на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Жители через суды узаконили свои жилые помещения, однако дома не стояли на балансе города из-за отсутствия необходимой технической документации.