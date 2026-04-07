В Мексике неизвестные оставили расчлененные тела на дороге

В мексиканском штате Герреро произошло жестокое преступление: на одной из горных дорог были найдены останки семи человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл на трассе Тлальпа—Олинала. По словам очевидцев, на дороге остановился автомобиль с вооружёнными людьми, после чего они выгрузили останки и быстро покинули место.

Прибывшие правоохранители обнаружили фрагменты тел, а также пластиковые контейнеры и металлические ёмкости, которые, предположительно, использовались для их перевозки.

Штат Герреро считается одним из наиболее напряжённых регионов страны, где уже длительное время сохраняется высокий уровень преступности и действует большое число вооружённых группировок. В этих условиях местные жители регулярно сталкиваются с угрозами и насилием.

По факту произошедшего начато расследование, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.