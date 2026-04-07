Пострадавшая от нападения в Пермском крае учительница скончалась

Ушла из жизни учительница, которая была ранена школьником в Прикамье. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. Как уточняется, несмотря на усилия врачей, спасти педагога не удалось.

Сегодня, 7 апреля, около 08:00 девятиклассник на крыльце одной из школ Добрянки нанес ножевое ранение своему классному руководителю. Пострадавшую госпитализировали.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — заявил губернатор.

Несовершеннолетнего школьника отвезли в территориальный отдел полиции. На месте ЧП работают правоохранительные органы. Мотивы действий нападавшего сейчас выясняют. К настоящему моменту стало известно о смерти педагога.

Похожий случай произошел в декабре минувшего года. Тогда нападение произошло в общеобразовательной школе Красногвардейского района Санкт-Петербурга. На учительницу напал ученик девятого класса. Он нанес ей не менее трех ударов ножом, а затем попытался покончить с собой. Причиной нападения могла стать плохая оценка.