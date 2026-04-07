В Москве ликвидировали узел связи телефонных мошенников

На северо-западе Москвы силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД РФ.

Отмечается, что были задержаны 35-летний мужчина и 43-летняя женщина.

"В одном из мессенджеров подозреваемые откликнулись на предложение о высокооплачиваемой работе с ежедневной оплатой. Через службу доставки они получили сим-бокс, который разместили в арендованной квартире на Дубравной улице, и обеспечили его непрерывную работу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что у задержанных во время обыска были изъяты были изъяты более 50 сим-карт, один сим-бокс, роутеры, ноутбуки и телефоны.