Раскрыт мотив нападения школьника с ножом на учительницу

Раскрыт мотив нападения 17-летнего ученика с ножом на учительницу около входа в школу в Пермском крае. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, педагог не допустила его к экзамену по одному из предметов. Из-за этого он набросился на женщину и нанес несколько ударов в шею, спину и живот. Также выяснилось, что второгодник был спортсменом и занимался боксом.

Что известно о нападении школьника на учительницу в Пермском крае

Ранее сообщалось, что у подростка были проблемы с успеваемостью. Он несколько раз оставался на второй год.

О нападении школьника с ножом на женщину возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации.