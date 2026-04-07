Уголовное дело заведено после нападения подростка на учителя в Пермском крае

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство преподавателя после ЧП в школе Добрянки в Пермском крае, сообщили в региональном следственном управлении СК.

© Следственный комитет Российской Федерации

Подозреваемым в нападении стал 17-летний учащийся этой же школы, указали в ведомстве, , передает РИА «Новости».

Дело завели по статье о покушении на убийство.

Утром у входа в школу в Добрянке подросток с ножом ранил учителя. Преподаватель была его классным руководителем.