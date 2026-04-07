Стало известно о погибших при атаке ВСУ по Владимирской области

Двое родителей и их 12-летний сын погибли в результате атаки украинского беспилотника в Александровском районе Владимирской области. Об этом в своем канале в Max заявил губернатор региона Александр Авдеев.

По словам главы Владимирской области, один из дронов ВСУ попал в двухквартирный жилой дом. Пятилетней дочке погибших удалось спастись — девочку с ожогами доставили в больницу. Сейчас она находится у родственников. Соседи пары пережили атаку.

Пожар ликвидировали силами МЧС. Авдеев принес глубокие соболезнования родным погибших.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских БПЛА над регионами РФ. Над Владимирской областью сбили три дрона ВСУ.