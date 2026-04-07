В РФ признали террористической организацию «Чеченская Республика Ичкерия»

В России признали террористической и запретили организацию «Чеченская Республика Ичкерия»* и 29 её подразделений, сообщили в ФСБ.

«Вынесено решение о признании террористической и запрете деятельности на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия» (ЧРИ) и 29 её подразделений в 14 европейских странах», — говорится в сообщении.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил признать Юрия Дудя** экстремистом после интервью с главарём РДК***.

* Организация признана в России террористической и запрещена.

** Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.

*** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.