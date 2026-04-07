На танкере у моста через Панамский канал произошел мощный взрыв

На танкере, проходившем под мостом через Панамский канал, произошел мощный взрыв. Об этом сообщила местная пожарная служба в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предварительно, причиной взрыва стал пожар на танкере. Горючее сдетонировало, после чего огонь перекинулся на находившиеся рядом бензовозы.

В результате случившегося пострадали три человека, двоих из них госпитализировали с ожогами второй степени. Еще один человек пропал без вести, его поиски продолжаются.

Движение по мосту временно приостановлено. Власти просят граждан избегать района взрыва и не мешать проезду экстренных служб.

Ранее нефтяной танкер был атакован у побережья Кувейта в Персидском заливе. Как утверждается, в результате повреждения танкера в воду попала нефть. Власти Кувейта проводят расследование инцидента.

