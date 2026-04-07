Убийство пенсионера раскрыли спустя 26 лет в российском регионе

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Большой Камень, обвиняемого в убийстве 76-летнего мужчины во время разбоя в 2000 году, сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, 13 июля 2000 года фигурант проник в чужую квартиру, пытаясь совершить кражу. Однако в жилище оказался хозяин, на которого нападавший набросился и задушил. После убийства злоумышленник похитил 10 тысяч долларов и скрылся с места преступления.

Преступление долгие годы оставалось нераскрытым. Однако в ходе работы по изучению архивных уголовных дел сотрудники ведомства провели повторный анализ материалов и нашли свидетеля, который дал изобличающие обвиняемого показания.

В СК уточнили, что завершено расследование уголовного дела в отношении задержанного. Ему инкриминируется убийство, сопряжённое с разбоем.