Эксперты назвали причины обрушения дома в Махачкале

В министерстве строительства Дагестана сообщили, что причиной обрушения дома в Махачкале стало несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как объяснили в министерстве, обрушение произошло из-за нарушения градостроительных норм и подтопления территории из-за непроходимости водопропускного канала.

«Основная причина обрушения — несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Дополнительным фактором послужило подтопление территории ввиду непроходимости водопропускного канала, проходящего через проспект Акушинского», — рассказали в ведомстве.

На этом фоне была собрана особая комиссия, члены которой разработали план экстренных и долгосрочных мер для ликвидации последствий обрушения. Кроме того, они также разработают рекомендации по улучшению строительных правил, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, что 5 апреля в Махачкале произошло обрушение трехэтажного дома на улице Айвазовского. Как сообщили местные власти, в результате никто не пострадал.