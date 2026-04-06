СМИ рассказали о 12 погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске

Количество погибших при взрыве на заводе компании «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, среди завалов спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести человека.

Как сообщили ранее в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима», с семьями погибших и пострадавших работают психологи, им оказывается вся необходимая поддержка.

2 апреля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что 24 человека, пострадавших в результате ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим», проходят лечение в федеральных медцентрах, больницах Казани, Нижнекамска и Москвы. Состояние 10 из 24 пострадавших медики оценивают как тяжелое, остальные пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, уточнил он.

Инцидент произошел 31 марта. В пресс-службе холдинга «Сибур» рассказали, что ЧП могло произойти из-за сбоя в работе оборудования.

