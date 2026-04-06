Жена: капитан сухогруза «Волго-Балт 138» находится в тяжелом состоянии

Капитан сухогруза «Волго-Балт 138» Андрей Большаков находится в тяжёлом, но стабильном состоянии после атаки украинских беспилотников. Об этом рассказала RT его жена Ольга.

«Он не может общаться из-за лицевой травмы, но я постоянно на связи с врачами. Состояние тяжёлое, но стабильное», — отметила она.

По её словам, судно выполняло мирный рейс с грузом пшеницы из порта Азов в порт Кавказ.

«Я даже предположить не могла, что их судно может стать мишенью. Возили пшеницу, чтобы людей кормить», — сказала Большакова.

Она добавила, что команда уважала капитана и тянулась к нему.

«Мой муж очень ответственный и справедливый человек», — подчеркнула женщина.

Ранее сообщалось, что сухогруз подвергся атаке в Азовском море, в результате которой погибли трое моряков.