Банк списал с карты москвички 10 млрд несуществующего долга

В Москве банк списал с карты девушки 10 млрд рублей несуществующего долга. Об этом пишет Mash.

© Московский Комсомолец

25-летняя заводчица кошек и собак Наталья открыла совместный счёт с парнем и перевела туда 30 тысяч рублей. Однако позже девушка увидела на балансе отрицательную сумму с десятью нулями.

По какой-то причине с карты списали 30 тысяч в счёт несуществующего долга, а Наталье начали названивать с предложениями оформить микрозайм. Деньги ушли неизвестно куда.

В службе поддержки банка заявили, что на имя клиентки поступил исполнительный документ с арестом на 0 рублей, после чего Наталью отправили в налоговую. Однако на сайте ФНС выяснилось, что никаких задолженностей у неё нет.

Сама девушка утверждает, что кредитов не брала, ИП давно закрыла. Банк причину сбоя пока не объяснил.