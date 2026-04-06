Проводница, которую россиянин вытолкнул из поезда, рассказала подробности инцидента

Мужчина, напавший на проводницу в поезде в Петербург, не сказал ни слова перед своими действиями. Об этом в беседе с «Фонтанкой» заявила сама женщина, Ирина.

По ее словам, с пассажиром она почти не пересекалась, с ее коллегами он вел себя вежливо. На станции Поназырево поезд остановился и «не дотянул до платформы». Женщина вышла посмотреть, что произошло. После этого к ней подошел мужчина.

«Просто без слов. Я даже не успела задать вопрос: «Что вы хотите?» Увидела боковым зрением, что кто-то вышел, хотела вполоборота спросить – и в этот момент он со всего размаха толкает меня из вагона», – рассказала Ирина.

Она упала на насыпь и, заметив, что в его руках что-то блестит, стала кричать, что у него нож. Позже выяснилось, что это была чайная ложка.

Затем ей помогли забраться в последний вагон, где она ехала сидя, с ужасными болями. Мужчина тем временем сел на свое место, и, когда к нему подошла начальница поезда, приставил к горлу ложку. Пассажиры помогли его скрутить.

У Ирины компрессионный перелом позвоночника и сотрясение мозга, подняться самостоятельно она сможет только через три месяца.

Инцидент произошел под Костромой в поезде, следовавшем из Челябинска в Петербург. Проводница якобы не разрешила мужчине закурить, после чего он проявил агрессию. Пассажира задержали.

Ранее россиянин пытался выбросить экс-супругу с балкона на 19-м этаже.