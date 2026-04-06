В Екатеринбурге многодетный мигрант изнасиловал дочь

В Екатеринбурге мужчина стал фигурантом уголовного дела после надругательства над 15-летней дочерью. Об этом сообщает Е1.

© Газета.Ru

По данным издания, 39-летний мигрант изнасиловал дочь, но вскоре об этом узнала мать и обратилась в полицию. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Во время допроса фигурант признался в содеянном.

Известно, что у мужчины и его жены трое детей.

«В семье две дочери и сын. Самой младшей – три года, старшей – 15 лет», – рассказал друг задержанного.

На территории России отец находился легально и работал в одном из местных продуктовых магазинов. Семья считается благополучной, родители на учете не состоят.

