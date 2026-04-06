Туристка упала в «Пасть дракона» на Кубани

24-летняя туристка насмерть разбилась в Краснодарском крае — девушка упала в пещеру Глубокий Яр, также известную как «Пасть дракона». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Telegram-канал Shot

Как сообщает источник, девушку звали София. Она приехала к пещере из поселка Лоо. К достопримечательности она направилась в составе незарегистрированной туристической группы, в которой было еще три человека.

В какой-то момент София оступилась и упала в пещеру с высоты. Она умерла на месте. Тело девушки подняли из пещеры с помощью специального оборудования.

На Бали умерла российская туристка

«Пасть дракона» — пещера на пути из Адлера и Сочи в Красную поляну. Она популярна у туристов — рядом расположен живописный водопад, а сама пещера отличается глубиной и слабой изученностью.