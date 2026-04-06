В Британии тысячи домов остались без света из-за шторма «Дэйв»

Тысячи домохозяйств в Великобритании остались без электричества из-за шторма «Дэйв». Стихия привела к масштабным перебоям в энергоснабжении.

© Global look

Как сообщает Daily Mail, наиболее сильно пострадали северо-восток Англии и отдельные районы Шотландии. Там фиксируются основные последствия непогоды.

Из-за шторма также нарушено движение паромов на западном побережье Шотландии.

Ряд дорог оказался перекрыт из-за упавших деревьев.

