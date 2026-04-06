ФСИН прокомментировала данные о суициде второго террориста «Крокуса»

Данные о попытке суицида террориста, напавшего на концертный зал «Крокус Сити Холл», Джабраила Аушева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили во ФСИН.

В ведомстве отметили, что Аушев не пытался свести счеты с жизнью после вынесения пожизненного приговора. Неудачную попытку он предпринял в ноябре 2025 года, однако был спасен врачами. После этого его стал консультировать психолог.

О якобы попытке Аушева свести счеты с жизнью сообщалось ранее 6 апреля.

6 апреля стало известно о суициде другого осужденного по делу о нападении на «Крокус» — Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его спасти не смогли.